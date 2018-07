Fiului sefului ISIS, ucis de rusi

Stiri pe aceeasi tema

- Hudhayfah al-Badri, fiul lui Abu Bakr al-Baghdadi, liderul gruparii Statul Islamic, a fost ucis in timpul unui atac pus la cale de jihadiști in provincia Homs, aflata in centrul Siriei, susține agenția de propaganda ISIS, Amaq, intr-o postare publicata marți.

- Au curs reactiile de sustinere pentru Liviu Dragnea, din partea numelor cunoscute din PSD, dupa decizia Inaltei Curti in cazul liderului formatiunii. Cea mai recenta dintre ele vine din partea Rovanei Plumb. Pana sa inceapa sedinta conducerii PSD-ului, convocata dupa decizia de joi a Inaltei Curti,…

- Simona Halep s-a intors acasa, dupa ce a cucerit, la Paris, primul sau titlu de Grand Slam. Intampinata la Salonul Oficial de la Aeroportul Henri Coanda de ministrul sportului, Ioana Bran, si de presedintele Federatiei Romane de Tenis, George Cosac, impreuna cu peste 100 de jurnalisti, Simona coborat…

- Finala Roland Garros, difuzata sambata de PRO TV, a fost lider de audienta pe toate segmentele de public - comercial, urban, national, scrie news.ro.Pe durata finalei din Franta, PRO TV a fost lider de audienta pe toate segmentele de public (comercial, urban, national). Pe segmentul…

- Primarul comunei Gradina, judetul Constanta, Gabriela Iacobici a transmis un mesaj de condoleante pentru Gheorghe Catanoiu, seful de post al comunei Gradina, dupa decesul fiului acestuia, Laurentiu Catanoiu. "Suntem alaturi de familia greu incercata, in aceste momente grele pricinuite de decesul fiului…

- Dupa intepatura venita, deunazi, dinspre seful sau de partid, Liviu Dragnea, in legatura cu intarzierea invitarii sale la Comisia SRI de la Parlament, Claudiu Manda a adus in discutie un orizont de timp legat de chemarea lui Liviu Dragnea la audieri. In primul rand, se va incheia cu audierea fosutlui…