- Comisarul-sef Cristinel Vasile Miron, fost sef al Biroului de Ordine Publica Falticeni, si-a aflat ieri pedeapsa la care l-au condamnat judecatorii suceveni. Curtea de Apel Suceava a respins apelul declarat atat de ofiter, cat si de reprezentantii DNA si au mentinut solutia pronuntata de Tribunalul…

- Judecatorii din Curtea de Apel Constanta au decis ieri ca George Karam, fostul patron al restaurantului Beirut din municipiu, sa ramana sub control judiciar. De asemenea, instanta i a respins cererea omului de afaceri de incuviintare a deplasarii in Suedia in perioada 1 15 august. Decizia este definitiva.…

- Lucian Heiuș, președintele PNL Hunedoara, considera ca Liviu Dragnea ar trebui sa ișI dea demisia din toate funcțiile publice pe care le deține. O condamnare la inchisoare, chiar daca deocamdata nu este definitiva, este un semnal de alarma ținand cont de faptul ca președintele PSD mai are o condamnare…

- Liviu Dragnea a fost achitat pentru instigare la fals intelectual, dar condamnat pentru instigare la abuz in serviciu. Revenim cu amanunte The post Liviu Dragnea a fost condamnat in dosarul angajarilor din Teleorman appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro…

- Zi grea pentru fostul senator si ministru al Transporturilor. Dan Sova a aflat, miercuri dupa-amiaza, ca Instanta Suprema l-a condamnat la trei ani de inchisoare cu executare pentru trafic de influenta, acuzatie adusa de procurorii DNA in dosarul CET Govora. Hotararea pronuntata miercuri de Inalta Curte…

- Partidul Național Liberal și-a pregatit, in linii mari, lista pentru alegerile europarlamentare ce vor avea loc in 2019, primul pe aceasta urmand sa fie chiar liderul PNL, Ludovic Orban. Potrivit unor surse din interiorul formațiunii, nume grele din partid, precum Mircea Hava, Gheorghe Falca sau Vlasile…

- Un fost profesor a fost condamnat la 18 de ani de inchisoare cu executare in regim de detentie și interzicea unor drepturi pentru o perioada de 5 ani dupa executarea pedepsei. Alin Minciunescu este acuzat ca in august 2017 a injunghiat mortal o femeie de 69 de ani in centrul orașului Mioveni. Barbatul…

- O curte de apel din Italia a decis ca omul de afaceri clujean Ioan Bene sa execute dupa legile italiene o pedeapsa aplicata in Romania. In Italia, pedepsele mai mici de cinci ani, fara violența, se executa in libertate. Ioan Bene a fost condamnat in dosarul fostului președinte al Consiliului Judetean…