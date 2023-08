Stiri pe aceeasi tema

- Mihai Dafinescu, fiul judecatoarei Elena Dafinescu, de la Tribunalul Gorj, a obținut eliberarea condiționata dupa un an petrecut in detenție din pedeapsa de patru ani și jumatate primita pentru ucidere din culpa. Printre motivele invocate de instanța se afla acelea ca a fost inchis in timpul pandemiei…

- Mihai Dafinescu a obținut eliberarea condiționata dupa doar un an de detenție, deși a primit o pedeapsa de 4 ani și jumatate de inchisoare pentru ucidere din culpa.Motivele invocate au starnit insa revolta. Judecatorii au susținut, printre altele, și faptul ca deținutul „a stat in arest la domiciliu…

- Poliția a recuperat o mașina de lux in valoare de 170.000 de euro, care fusese vanduta ilegal. Autoturismul era in posesia unui barbat din județul Ialomița. In perioada 2020 - 2021, mai multe persoane au inmatriculat doua mașini de lux ale unei firme, fara acordul proprietarului. Persoana vatamata este…

- Zece persoane au fost arestate preventiv, dupa ce au ascuns in cuști sudate sub șasiul autoutilitarelor cetațeni din Bangladesh, pentru a-i trece fraudulos frontiera cu Ungaria.Judecatorul de drepturi și libertați din cadrul Tribunalului Alba a dispus vineri arestarea preventiva a inculpaților, pentru…

- Elevii romani au nevoie sa invețe gramatica și la liceu nu doar in gimnaziu, spune Ligia Deca . Ministrul Educatiei , Ligia Deca, spune ca vrea ca elevii sa studieze elemente de exprimare corecta și la liceu, nu doar in gimnaziu. Totuși, despre asta se discuta insa inca din 2020, potrivit Alephnews.ro…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat luni, 3 iulie 2023, decretele prin care mai multi judecatori sunt eliberati din functie prin pensionare Iata lista oficiala Decret privind eliberarea din functia de judecator a Emiliei Cristina Pena cu grad profesional de curte de apel la Tribunalul Gorj…

- Agenția de Plați si Intervenție pentru Agricultura (APIA) aduce la cunoștința opiniei publice ca la data de 9 iunie 2023 s-a incheiat Campania de primire a cererilor de plata aferente anului 2023, inclusiv perioada de depunere cu penalitați. Astfel, in perioada 01 martie - 9 iunie 2023, au fost depuse…

- Dupa o luna de la inceperea preinscrierii online pentru admiterea la Universitatea de Stiintele Vietii "Ion Ionescu de la Brad" Iasi, Facultatea de Medicina veterinara pare sa fie favorita candidatilor, spun angajatii universitatii iesene. Asta in ciuda faptului ca e facultatea cu cele mai putine locuri…