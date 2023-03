Stiri pe aceeasi tema

- Au hotarat sa stea in Romania ca sa fie mai aproape de casa. Și-au adus viața de dinainte de razboi in telefoanele mobile, pline cu poze. Nu pot uita nici acum cat de mare a fost panica atunci cand rușii au dat primele atacuri. Este povestea Nataliei și a surorii ei, Anastasia.

- Doinița Oancea are toate motivele sa radieze de fericire, asta pentru ca astazi iși sarbatorește ziua de naștere. Ce surpriza a avut vedeta aseara cu aceasta ocazie. Cați ani a implinit indragita actrița.

- Exista oameni despre care nu poti scrie la trecut, caci iubirea instaureaza un prezent etern. Unul dintre acesti oameni este Emilian Andrei.Nu am uitat Si nu vom uita niciodata Nu l vom uita pe Emilian Andrei. Astazi, redactorul nostru sef ar fi implinit frumoasa varsta de 71 de ani. Acum ne vegheaza…

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis, marti, un mesaj cu prilejul primei editii a Galei Cercetarii Romanesti, in care afirma ca cercetarea si inovarea au nevoie de o promovare sustinuta si de o abordare coerenta si predictibila in ceea ce priveste finantarea, informeaza AGERPRES . „Cercetarea si inovarea…

- Astronautul care a pașit pe Luna impreuna cu Armstrong s-a insurat cu o romanca, in ziua in care a implinit 93 de ani! Astronautul care a pașit pe Luna impreuna cu Armstrong s-a insurat cu o romanca, in ziua in care a implinit 93 de ani! Astronautul Buzz Aldrin, care a fost in misiune pe Luna alaturi…

- Traim vremuri bune comparativ cu anii din comunism. Ii contrazic pe cei care spun și tot repeta cum și cat de bine era atunci, in comunism, inainte de ’89. Apa cu porția, caldura la fel, electricitate cateva ore pe zi, painea pe cartela, o pereche de pantofi pentru trei sezoane, doua bluze și doua perechi…

- Ada și Sebaidin de la Mireasa sezon 6 au petrecut Revelionul impreuna. Langa una dintre fotografiile cu ei, fata a scris: ”Tot ce mi-am dorit s-a implinit. Va dorim sa luptați mereu pentru iubire”.