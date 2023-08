Stiri pe aceeasi tema

- Stația GPL unde au avut loc sambata seara mai multe explozii in urma carora cel puțin o persoana a murit și alte cateva zeci au... The post Stația GPL de la Crevedia era a fiului primarului Ion Doldurea din Caracal și avea activitatea suspendata appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad…

- Secretarul de stat in Ministerul Afacerilor Interne Bogdan Despescu, fost șef al Poliției Romane, a declarat, duminica dimineața, ca se face o evaluare asupra modului cum au acționat forțele MAI la exploziile din Crevedia. Exploziile s-au produs in seara de sambata, 26 august 2023. Prima explozie s-ar…

- Chestorul Bogdan Despescu a solicitat o evaluare privind activitatea stației GPL pentru a afla daca operatorul economic a respectat prevederile legale. Chestorul Bogdan Despescu, secretar de stat in Ministerul de Interne, a anunțat ca ancheta se desfașoara in colaborare cu mai multe instituții, scrie…

- Firma de GPL la care s-a produs exploziile din Crevedia, soldate cu 46 de raniti și un mort, se numeste Flagas SRL si ii apartine fiului primarului PSD din Caracal, potrivit news.ro. Intrebat despre acest fapt, la scurt timp dupa explozii, edilul a declarat: ”Nu mai functiona statia respectiva! Eu nu…

- Primarul PSD de Caracal, Ion Doldurea, a recunoscut ca stația GPL de la Crevedia aparține fiului sau. Edilul de la Caracal a confirmat la Romania TV ca stația aparține fiului sau, Ionuț Daniel Doldurea. Firma se numește Flagas SRL. Ion Doldurea a afirmat ca in momentul cumplitei tragedii se afla in…

- Firma de GPL la care s-a produs explozia din Crevedia, soldata cu zeci de raniti, se numeste Flagas SRL si ii apartine fiului primarului PSD din Caracal.Actionarii firmei Flagas SRL sunt Ionut Daniel Doldurea (51%) si Cosmin Ionut Stinga (49%), potrivit Termene.ro. Ionut Daniel Doldurea e…

- Dupa explozie de la stația GPL din Crevedia, noi informații aduc la lumina o realitate șocanta: stația funcționa ilegal, in ciuda faptului ca activitatea sa fusese suspendata de catre ISU. Aceasta a fost scena unor evenimente cu consecințe dezastruoase, cu doua persoane confirmate decedate și o cifra…

- Primarul din Crevedia, Petre Florin, afirma ca locul unde a avut loc explozia urmata de incendiu era mai degraba un depozit de GPL, dupa ce activitatea de vanzare de carburanti catre cetateni a fost suspendata de ISU. ”Nu mai aveau voie sa vanda la butelii la cetateni, dar cisternele incarcau acolo”,…