Stiri pe aceeasi tema

- Mirela Vaida a oferit primele declarații dupa ce a ieșit de la Secția de Poliție 4, unde a depus o plangere impotriva atacatoarei sale. Vedeta TV a marturisit ca in timp ce povestea autoritaților tot ce s-a intamplat in timpul emisiunii Acces Direct, ea a retrait toate acele clipe de coșmar.

- Mirela Vaida a depus astazi plangere impotriva femeii care a atacat-o vineri, 19 martie, in platoul emisiunii Acces Direct. Vedeta a marturisit ca nu se simte deloc bine și ca niciodata nu a fost pusa intr-o asemenea situație. „Nu ma simt bine. Sunt pentru prima oara. Imi vine sa și plang. N-am mai…

- Decizia luata de Mirela Vaida, dupa ce a fost la un pas de tragedie. Prezentatoarea de la Acces Direct depune plangere pentru tentativa de omor. Ce va pați agresoarea care a incercat sa-i ia viața cu un bolovan, in direct, in platoul emisiunii?

- Dupa ce ieri Mirela Vaida a fost atacata in timpul emisiunii Acces Direct de catre o femeie necunoscuta, cea care mulți ani s-a aflat la carma emisiunii, Simona Gheorghe, i-a transmis un mesaj emoționant pe rețelele de socializare.

- Mirela Vaida a fost atacta, in direct, in platoul emisiunii Acces Direct. O femeie a patruns in platou și a aruncat cu un bolovan spre prezentatoarea tv. O femeie a intrat in platoul emisiunii Acces Direct și a aruncat un bolovan spre Mirela Vaida. Membrii echipei au intervenit imediat și au chemat…