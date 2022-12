Stiri pe aceeasi tema

- Actualul șef al Serviciului Vamal, Igor Talmazan a fost numit astazi oficial in funcția de secretar general al Guvernului, noteaza Noi.md Igor Talmazan este specializat in Drept Public. Anterior a activat ca șef al cabinetului președintelui fracțiunii parlamantare. In urma scrutinului din 11 iulie 2021,…

- Actualul șef al Serviciului Vamal, Igor Talmazan a fost numit secretar de stat al Guvernului, dupa ce Dumitru Udrea și-a dat demisia. Decizia a fost luata in cadrul ședinței de astazi a Guvernului.

- Viziunea mea asupra ANAF nu inseamna numar de amenzi, dosare penale facute. Ma lupt impotriva acestor mentalitați care inca se mai simt in randul inspectorilor noștri, a declarat Lucian Heiuș, președintele Fiscului, facand referire la afirmațiile de saptamana trecuta cand a spus: doi nemernici, ca nu-i…

- „Din pacate, nu intotdeauna lucrurile care se intampla la nivelul ANAF-ului sunt pozitive. Doi inspectori de la Antifrauda Deva au considerat ca in partea de vest a Romaniei evaziunea fiscala s-a terminat. Acești indivizi, ca nu-i pot numi inspectori antifrauza s-au dus in luna octombrie și au dat 4…

- Stiti de ce sunt mari amenzile date de inspectorii de munca? Sau care este diferenta dintre munca la negru si munca la gri? Stii sa te pui la adapost de riscuri sociale, atunci cand esti angajat? Aflati dintr-un nou interviu din seria "Interviurilor Ziarului de Iasi", realizat de redactorul Cristina…

- Premierul Viktor Orban a declarat ca este „in favoarea incetarii imediate a focului si a negocierilor de pace imediate” in cazul razboiului din Ucraina. Seful cabinetului de la Budapesta a declarat ca presedintele american, Joe Biden, a mers prea departe atunci cand l-a numit pe Vladimir Putin criminal…

- Amendamentul adoptat miercuri la legile justiției care prevede ca la conducerea Parchetului General sa poata fi numit nu doar un procuror, ci și un judecator este unul dat cu dedicație, care incalca atat Constituția, cat și principiul separarii carierelor, a declarat pentru HotNews.ro șeful DNA, Crin…