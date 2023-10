Stiri pe aceeasi tema

- Sunt unul din cele mai in voga cupluri din showbiz și au planuri mari de viitor. Theo Rose și Anghel Damiam vor sa iși oficializeze relația. Cei doi au impreuna și un baiețel pe care Theo l-a nascut recent. Artista a marturisit ca traiește cele mai frumoase clipe din viața ei și ca e indragostita foc…

- Privește cu atenție fotografia, recunoști baiețelul din imagine? Pe micul pionier l-a așteptat un viitor spectaculos. Tocmai și-a sarbatorit ziua de naștere, este unul dintre cei mai influenți politicieni din istoria recenta a țarii noastre. Baiețelul din imagine a devenit un cunoscut om politic Un…

- Theo Rose este mai fericita ca niciodata de cand a devenit mama, iar ea și iubitul ei, Anghel Damian, se bucura impreuna de creșterea micuțului lor. Recent, artista a vorbit despre cat de mult s-a schimbat viața ei de cand a devenit mama. Iata ce le-a marturisit celebra cantareața fanilor ei!

- Theo Rose și Anghel Damian radiaza de fericire! Cei doi indragostiți au luat decizia de a fi nași de cununie ai celor mai buni prieteni ai artistei și, totodata, ai bebelușului acestora. Artista și regizorul au stralucit la propriu.

- Pe rețelele sale personale de socializare, Pepe a postat o imagine speciala cu baiețelul lui, dar și un mesaj emoționant. Artistul este un tata implinit, iar acest aspect se poate observa din postarile pe care el le face. Iata ce fotografie a pus pe Instagram prezentatorul de la Te cunosc de undeva!

- Theo Rose experimenteaza de doua luni și jumatate rolul de mama și este topita dupa Sasha, baiețelul ei și al lui Anghel Damian. Bebelușul este centrul universului in familie, iar artista este mulțumita ca reușește sa se imparta intre copil și proiectele profesionale. Concerte, filmari la serialul “Clanul”,…

- Theo Rose și Anghel Damian au devenit, pentru prima oara, parinți, pe 14 iunie, cand artista a adus pe lume un baiețel sanatos, așteptat cu nerabdare in familie, avand in vedere ca deocamdata este singurul nepot. In weekend, cuplul a ales sa iși creștineze micuțul, in secret, petrecerea fiind una restransa,…

- Se da startul filmarilor la cel de-al 11-lea sezon al concursului Vocea Romaniei, al carui mare premiu este de 100.000 de euro cu o mare surpriza pentru fanii emisiunii: Horia Brenciu revine pe scaunul de antrenor. Timp de 10 sezoane, scena de la Vocea Romaniei a vibrat pentru telespectatori! Cele mai…