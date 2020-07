Stiri pe aceeasi tema

- Judecatoria si apoi Tribunalul Braila au apreciat ca Viorel Milcu, un asistent medical de 62 de ani, condamnat la 8 ani de inchisoare pentru violarea a zeci de femei, merita sa revina in societate fiindca si-a corectat comportamentul si a platit daunele morale, asa ca a fost liberat conditionat.

- Matteo Politi s-a facut remarcat in Romania, insa nu vocea și talentul sau l-au recomandat, ci mai degraba „iscusința” cu care se prefacea ca este medic estetician. Iar daca medicina nu prea i-a priit, fiind la un pas de pușcarie, iata ca italianul s-a reprofilat și chiar ar parea ca vrea sa se cumințeasca.

- Andreea Duța a incalcat legea acum doi ani si a facut contestatie, dar la tribunal lucrurile nu au stat cum și-a dorit ea: judecatorii i-au respins cererea, pe motiv ca aceasta a fost introdusa prea tarziu, scrie SpyNews. Sile Camataru vorbeste cu familia pe Skype, din celula in care este…

- Criminalul, Marius Csampar, a fost eliberat din inchisoare dupa 22 de ani, pentru buna purtare, dupa ce a facut cerere de liberare condiționata. Supranumit și „vanatorul de oameni”, el s-a aflat pentru a treia oara in fața comisiei, convingandu-i membrii ca merita sa iasa din inchisoare deoarece a participat…

- Curtea de Apel Suceava a luat o decizie care șocheaza, cel puțin la prima vedere, in cazul a patru tineri judecați pentru o talharie extrema comisa asupra unui batran, care a fost batut crunt in curtea propriei case. In cazul autorilor majori ai faptei, care primisera, la Judecatoria Gura ...

- Pentru a nu fi gasit, tanarul Victor Ionuț Vilcu folosea trei adrese, dintre care una tocmai in județul Dambovița, insa, in ultimele luni, incepuse sa resimta stresul „statului pe goana”. Ii era din ce in ce mai greu sa se intrețina și nu mai avea incredere in nimeni, mai ales ca multe persoane din…

- Un tanar irakian, de 28 de ani, domiciliat in Constanta fara forme legale, care a alergat cu un cutit in mana trei studenti de la Universitatea "Ovidiusldquo; a scapat de inchisoare El fusese condamnat la pedeapsa amenzii penale de aproximativ 6.000 de lei pentru savarsirea infractiunii de tulburare…