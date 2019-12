Stiri pe aceeasi tema

- Magistratii Judecatoriei Slatina au dispus sambata seara arestarea preventiva a fiului lui Sile Camataru, Albert Florian Balint, retinut de politisti, vineri, din cauza unor infractiuni rutiere, respectiv conducerea unui autoturism fara permis si refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice,…

