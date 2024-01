Stiri pe aceeasi tema

- Societatea URBIS Baia Mare anunța organizarea unui concurs pentru ocuparea a doua posturi de conducator autobuz/troleibuz pe o perioada determinata de 6 luni. Concursul va avea loc in data de 11 ianuarie, ora 9.00, și va consta in testare reguli de circulație/chestionare (proba eliminatorie), proba…

- A fost trimisa spre publicare in Monitorul Oficial Metodologia cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din invatamantul preuniversitar pentru anul scolar 2024 2025.Important Concursul national de ocupare a posturilor didactice de predare se organizeaza in conditiile actuale ndash;…

- Averea uriașa a judecatoarei Sabina Adomniței, de la Curtea de Apel București, unde magistrații fac greva pentru pensiile speciale: soția fostului ministru al Educației și președinte al Consiliului Județean Iași deține circa 3,7 milioane de lei doar in conturi bancare și acțiuni. Cristian Adomniței,…

- Definitivat 2024: Modele de subiecte pentru candidați, publicate de minister. Proba scrisa, in 24 iulie. Calendar Definitivat 2024: Ministerul Educației a publicat modele de subiecte pentru examenul din 24 iulie. Prin concursul de definitivat, cadrele didactice cu cel puțin un an de vechime in invațamant…

- Primaria comunei Lumina, judetul Constanta, angajeaza ingrijitor la domiciliu. Conditiile specifice: Studii de specialitate: studii generale sau medii medii finalizate cu diploma de bacalaureat Perfectionari specializari: adeverinta certificat cursuri calificare ingrijitor la domiciliu Vechime necesara…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat joi, 7 decembrie 2023, urmatoarele decrete: Decret privind eliberarea din functia de judecator a Catalinei Elena Achiroaei, judecator cu grad profesional de curte de apel la Tribunalul Iasi ndash; pensionare; Decret privind eliberarea din functia de judecator…

- Spitalul de Boli Infecțioase și Psihiatrie Baia Mare organizeaza concurs pentru ocuparea postului cu cu norma intreaga de medic specialist dermatovenerologie in cadrul Ambulatoriului Integrat – Cabinet de Dermatovenerologie, contract individual de munca pe perioada nedeterminata. Calendar desfasurare…

- Instanța suprema a confirmat retragerea Ordinului „Steaua Romaniei” lui Laszlo Tokes. Decizia este definitiva. Inalta Curte de Casație și Justiție a respins, ca nefondata, cererea lui Laszlo Tokes de anulare a decretului semnat de președintele Romaniei prin care i-a fost retras Ordinul Național „Steaua…