- Incident nefericit in familia lui Ben Affleck. Fiul de 10 ani al celebrului actor de la Hollywood, Samuel, a intrat cu un Lamborghini intr-un BMW, iar momentul a fost filmat. Jennifer Lopez, iubita actorului, se afla in mașina in acel moment.

- Jennifer Lopez, in varsta de 52 de ani, a dezvaluit recent ca a fost ceruta in casatorie de Ben Affleck, in varsta de 49 de ani, la 18 ani dupa ce și-au anulat logodna anterioara, din 2004. Acum, artista a dat detalii despre cel mai romantic moment pe care l-a trait. Ea a dezvaluit, ce facea in momnetul…

- Fanii emisiunii ,,Insula Iubirii” așteapta cu nerabdare prima ediție din sezonul cu numarul 6. Majoritatea internauților au aflat cateva detalii din online despre ispite și despre concurenții care au acceptat provocarea vieții lor. Ce detalii se cunosc despre Eda Csoregi? Tanara va incerca sa ii seduca…

- Scene socante au avut loc in satul Obuhovici din Ucraina, acolo unde soldatii rusi i-au folosit pe civili drept scuturi umane atunci cand au vazut ca pierd lupta impotriva trupelor ucrainene, potrivit dovezilor obtinute de BBC.

- Brandurile autohtone și oamenii puternici pot face lucruri minunate IMPREUNA! De asta s-a convins și brandul Viorica, fiind parte a misiunii de sprijinire a prietenilor și oaspeților noștri din Ucraina, alaturi de Nata Albot, jurnalista, activista civica și promotoarea imaginii Moldovei in intreaga…

- Avioanele de atac rusești, cu bombe nucleare la bord, au intrat in spațiul aerian al Suediei, potrivit publicației Skynews. Sursele publicației și ale televiziunii suedeze transmit ca ar fi vorba despre o acțiune de intimidare.