- Fiul senatoarei Diana Șoșoaca a fost prins baut la volan și a incercat sa scape cu fuga. Din nefericire pentru el, a fost prins, amendat și a ramas fara permis pentru patru luni, scrie Realitatea.net. Fiul senatoarei Diana Șoșoaca a fost urmarit de polițiști in dimineața zilei de sambata, 17 septembrie,…

