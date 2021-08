Stiri pe aceeasi tema

- La aceasta ediție Untold avem scena principala și cele doua scene secundare, Alchemy Stage și Galaxy Stage care vor oferi spectacole de excepție. Martin Garrix, David Guetta și Dimitri Vegas&Like Mike sunt unii dintre cei mai așteptati artiști și la aceasta ediție. Alte nume din top 10 cei mai buni…

- Cea de-a sasea editie a festivalului Rocanotherworld, care va avea loc in perioada 23 - 27 iunie 2021 in Iasi, se alatura miscarii de constientizare si schimbare a comportamentului privind obiceiurile de consum. Pe langa scopul caritabil si cultural, evenimentul contureaza si obiective de sustenabilitate,…

- „Lucrarile sunt intr-un stadiu foarte avansat. Ele vor fi finalizate, conform contractului, la data de 21 iulie anul acesta. Acest terminal a fost restaurat asa cum era el in urma cu 59 de ani, in 1952, inclusiv marmura folosita si mozaicul de pe pardoseala, stalpii imbracati in travertin si toate celelalte…

- Alianța pentru Unirea Romanilor-AUR a depus astazi actele la Comisia Electorala Centrala in vederea inregistrarii in calitate de concurent electoral la alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie 2021. In total pe lista sunt 103 candidați.

- Un rover chinez robotizat si controlat de la distanta a coborat pe rampa modulului sau de asolizare, sambata, si a efectuat prima lui deplasare pe suprafata "Planetei Rosii", facand astfel din China prima natiune care a reusit sa orbiteze, sa asolizeze si sa plaseze cu succes un rover in cadrul misiunii…

- In comuna Riciu din județul Mureș rata de vaccinare este de 92%, un record la nivel național, a anunțat Valeriu Gheorghița, vineri, 14 mai, potrivit site-ului G4Media.ro. Primarul urbei, Ciprian Alin Belean, a declarat, pentru sursa citata, ca exemplul celor foarte hotarați sa se vaccineze a contat…

- Primele plati din fondul de redresare al UE ar putea veni in iulie daca totul va merge conform planului, au anuntat oficiali de top ai Comisiei Europene, potrivit EUObserver. In prezent, 14 dintre cele 27 de sta...

- E cantareața, a fost prezentatoare TV, iar acum a inceput o noua cariera in Londra. Rocsana Marcu a facut dezvaluiri despre viața pe care o traiește acum departe de Romania. Rocsana Marcu a renunțat in urma cu aproximativ patru ani la cariera in televiziune, aceasta a fost prezentatoare la Antena Stars.…