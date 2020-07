Stiri pe aceeasi tema

- Fiul omului de afaceri Georgica Cornu, Andrei Cornu, a fost reținut, alaturi de inca trei persoane, vineri seara, de polițiștii din Timișoara, pentru furt. Cei patru sunt acuzați ca, pe data de 30 iunie,...

- "La data de 03 iulie a.c., polițiștii Secției 4 au reținut 4 tineri cu varste cuprinse intre 20 și 25 de ani,banuiți de savarșirea infracțiunii de furt calificat. In fapt, la data de 30 iunie a.c., polițiștii timiseni au fost sesizați cu privire la faptul ca dupa ora 18:00, au fost sustrase mai multe…

- Polițiștii din Timișoara au reținut mai mulți tineri pentru furt. Oamenii legii au reținut un grup de tineri care au sustras haine de la magazinele unor mari marci din mall-urile din oraș. Potrivit Pressalert.ro, printre cei reținuți se afla și fiul lui Georgica Cornu, celebrul om de afaceri abonat…

- Polițiștii de la Secția 4 din Timișoara au reținut, in 3 iulie, patru tineri, cu varste cuprinse intre 20 și 25 de ani, banuiți de furt calificat. Printre acești tineri acuzați de furt se afla și baiatul omului de afaceri Georgica Cornu, Andrei. Cei patru ar fi furat haine „de firma” din cele doua mari…

- Politistii de frontiera au depistat, in cadrul unei actiuni pe linia prevenirii si combaterii migratiei ilegale desfasurate in Timisoara, 55 de cetateni afro-asiatici, solicitanti de azil in tara noastra sau cu permise de munca, care nu isi justificau prezenta in zona. Astfel, in jurul orei 08.00, acestia…

- Zece persoane au fost duse la audieri, iar fata de patru dintre ele a fost luata masura controlului judiciar, in urma a cinci perchezitii facute de politistii si procurorii DIICOT Timisoara, in judetul Hunedoara, la membrii unei retele de trafic de persoane si proxenetism. Potrivit unui comunicat…

- Polițiștii de la BCCO București și procurorii DIICOT au descins pe 29 mai la doua adrese, in Timisoara si la Foeni, intr-un dosar de trafic de droguri de risc, informeaza Opinia Timișoarei.Membrii unei rețele, coordonata de un barbat de 39 de ani, au introdus in țara droguri de risc (cannabis vegetal),…

- Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații a Criminalitații Economice au reținut patru persoane, cu varste cuprinse intre 27 și 32 de ani, banuite de furt calificat și tainuire. Trei dintre suspecți au fost introduși in Centrul de Reținere și Arestare Preventiva Timiș. La data de 13 aprilie a.c.,…