Stiri pe aceeasi tema

- Dupa o relație de aproximativ șase ani, Mihnea Nastase, fiul fostului premier Adrian Nastase, și Corina Corolevschi, fiica unui om de afaceri din Constanța, s-au casatorit. Mihnea Nastase traiește de ani de zile o frumoasa poveste de dragoste cu o tanara pe nume Corina Corolevschi. Aceasta…

- Pe 22 aprilie, Olimpia Melinte a nascut o fetița perfect sanatoasa. Acum, pe rețelele de socializare, actrița din serialul „Vlad” de la Pro TV a anunțat ca și-a botezat micuța la mare. „Am fugit la mare pentru aerosoli și ca sa o botezam pe Ingrid Maria a noastra. Azi a ajuns toata familia și e o galagie…

- In timpul competiției „Survivor Romania”, Zanni a avut probleme din cauza mușcaturii de paianjen, care i-a adus și o infecție in corp. Acum, caștigatorul trofeului are nevoie de recuperare. Acesta a postat primele imagini din cabinetul medicului Dupa timpul stat in Dominicana, dupa concertele pe care…

- Orașul Kabul s-a trezit luni dimineața sub ocupația talibanilor. Daca in urma cu o zi liderii talibani spuneau ca vor ramane la porțile orașului și ca nu se vor amesteca in viața localnicilor, aceștia din urma vor trebui sa se obișnuiasca cu prezența insurgenților inarmați pe strazi.

- Ceopatra Stratan și Edward Sanda sunt, oficial, soț și soție. Cei doi artiști și-au unit destinele in urma cu puțin timp, fotografiindu-se in cele mai romantice ipostaze, imediat dupa ce au spus marele „DA”.

- O zi importanta pentru campioana olimpica Sandra Izbașa și alesul inimii sale, actorul Razvan Banica. Dupa un an de relație, cei doi au spus astazi "Da! in fața ofițerului de stare civila.

- Au aparut primele imagini oficiale din ”ARMY OF THIEVES”, prequel al filmului ”Army of the Dead”. In acest prequel al filmului ”Army of the Dead”, regizat de Zack Snyder, trezorierul de oraș mic, Dieter, este atras in aventura vieții sale cand o femeie misterioasa il recruteaza pentru a se alatura unui…

- Liviu Teodorescu iși unește destinul cu cel al alesei sale chiar in aceste momente! Artistul și iubita lui se afla la primarie, iar paparazzi SpyNews.ro i-au surprins pe tinerii insuraței in cea mai fericita zi din viața lor!