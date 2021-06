Fiu de preot, dar producător şi dealer de cannabis! Cum i-au prins „mascaţii” în solar Poveste reala, desprinsa parca din filmele cu mafioti, intr-un sat de langa Botosani. Un tanar de 26 de ani a fost condamnat la inchisoare dupa ce politistii din cadrul DIICOT i-au descoperit o plantatie de cannabis in toata regula in satul natal. Nu mai putin de noua saci cu plante halucinogene au confiscat oamenii legii, […] The post Fiu de preot, dar producator si dealer de cannabis! Cum i-au prins "mascatii" in solar first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

