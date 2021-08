Stiri pe aceeasi tema

- Firmele cu o cifra de afaceri mai mare de un milion de euro trebuie sa depuna la Finanțe raportarile contabile pentru primul semestru pana la cel tarziu la data de 16 august. Administratia Judeteana a Finantelor Publice Vrancea a anunțat ca raportarile contabile la 30 iunie 2021 trebuie depuse de agenții…

- Managerul Spitalului de Boli Infectioase ‘Sf Parascheva’ din Iasi, dr Florin Rosu, a declarat, luni, ca a crescut numarul pacientilor cu COVID-19 care au fost confirmati in ultima perioada cu tulpina Delta a virusului SARS-CoV2, in prezent in unitatea medicala fiind internate 13 persoane infectate cu…

- Beneficiarii proiectului „O sansa pentru fiecare”, ajuns, anul acesta, la ediția cu numarul IX, și care au obținut rezultate deosebite la Bacalaureat in urma orelor de pregatire gratuita, au fost premiati in aceasta dimineața in curtea Bisericii militare „Ilie Tesviteanul” din Focsani. La festivitatea…

- Micii comercianți și prestatori de servicii din județ mai au puțin timp la dispoziție pentru conectarea aparatelor de marcat electronice fiscale la sistemul informatic al Ministerului Finanțelor Publice. Administratia Judeteana a Finantelor Publice Vrancea arata ca de la 31 martie a fost implementat…

- Contribuabilii vranceni vor primi asistența și indrumare telefonica de la specialiștii Fiscului vrancean prin prin intermediul serviciului Call-center, la numarul unic de telefon 031 403 91 60. Acest serviciu va fi disponibil de la 1 iulie, data de la care Administratia Judeteana a Finantelor Publice…

- Inspectorii fiscali vranceni au efectuat 225 acțiuni de control fiscal de la inceputul acestui an la agenții economici din județ. Acțiunile de control au vizat, prioritar, agenții economici cu potential de evaziune si frauda fiscala ridicat, selectati in baza analizei de risc. Reprezentanții Administrației…

- Fiscul focșanean a anunțat ca a reluat alimentarea cu bani a municipiului Focșani, respectiv cote defalcate, sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat. Decizia a fost luata ca urmare a transmiterii Bugetului general al Municipiului Focsani atat pe suport electronic si in format letric…