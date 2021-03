Stiri pe aceeasi tema

- Noul soft care va aduna datele din cele aproape cinci milioane de dosare din sistemul public de pensii va fi folosit, incepand de vineri, in procesul de evaluare a dosarelor din toata țara. Ministrul Muncii,...

- COMUNICAT DE PRESA| Sorin Bumb: Bugetul pe anul 2021 este construit cu accent pe investiții, dezvoltare și creștere economica Dupa ani și ani de zile de batjocura PSD-ista, dupa ani de zile de cheltuieli iresponsabile și șanse irosite, Romania se afla acum in fața unei situații excepționale, in care…

- 3,4 miliarde lei – acestea sunt veniturile, acumulate de Serviciul Fiscal de Stat la Bugetul public național in prima luna a anului 2021. In raport cu perioada similara a anului trecut, s-a inregistrat o creștere cu 4,5%.

- Incasarile la Bugetul public național (BPN) administrate de Serviciul Fiscal de Stat au constituit in luna ianuarie curent 3,4 miliarde lei, ceea ce reprezinta o creștere cu peste 147,1 milioane lei sau cu 4,5% in raport cu perioada similara a anului precedent.

- Veniturile inregistrate in sectorul de comert cu amanuntul in magazine nespecializate au consemnat o crestere de 10% in 2019 fata de 2018, iar profitabilitatea magazinelor de profil a fost in crestere usoara, potrivit unui nou studiu realizat de Coface Romania. Documentul a agregat datele…

- Federatia ”Solidaritatea Sanitara” anunta ca protestele vor continua, intrucat ”in sistemul public de sanatate exista o nemultumire in continua crestere”. ”Indiferenta sociala a actualului Guvern, manifestata in special prin dispretul cu care trateaza dialogul social si drepturile legale tinde sa fie…

- Incasarile la bugetul public național administrate de Serviciul Fiscal de Stat au constituit, in 12 luni ale anului curent, 40,5 miliarde lei, ceea ce indica o creștere 3,5 % in raport cu perioada similara a anului precedent. La bugetul de stat, pe parcursul anului 2020 s-au incasat 17,1 miliarde lei,…

- Raportarea Grupului de Comunicare Strategica arata ca in ultimele 24 de ore numarul cazurilor noi de coronavirus a crescut brusc. Astfel in județul Suceava s-au inregistrat 126 de noi cazuri comparativ cu 60 cate erau miercuri iar la nivel național 7.661 fața de 4.916 cate au fost cu o zi in urma. Distribuția…