Programul Regional ADRVEST finanțeaza inclusiv intreprinderile nou create, in județele Caraș-Severin și Hunedoara, in mediul urban. Se finanțeaza achiziția de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru și mobilier; achiziția de brevete, licențe, programe informatice etc; servicii suport tip consiliere / mentoring / coaching.

Alocarea regionala pentru prezentul apel de proiecte este de 10 milioane euro.

Apelul de proiecte este adresat microintreprinderilor cu sediul social in Regiunea Vest și locația de implementare a proiectului in mediul urban inclusiv localitațile…