Firmele din lanțurile comerciale trebuie să ajusteze contractele lor existente la noile reglementări Pana la sfarșitul acestei luni, firmele de pe lanțurile comerciale trebuie sa-și adapteze contractele aflate in derulare la noile prevederi ce vizeaza 14 categorii de produse alimentare de baza, pentru care Guvernul a decis limitarea timp de 3 luni a adaosurilor comerciale practicate de procesatori, distribuitori și vanzatori, scrie Rador. Ordonanța de urgența a fost publicata in Monitorul Oficial, iar regulile vor incepe sa se aplice dupa 30 de zile. Autoritațile au promis ca vor fi facute controale pentru a se verifica respectarea masurilor și va fi evaluat totodata impactul acestora. … Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

