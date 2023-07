Firme Constanta: Fidelcont Consulting SRL si-a mutat sediul social. Iata cine s-a retras din firma

Stiri pe aceeasi tema

- Mihai Chesaru, asociatul unic si administratorul Tag Expert International SRL, a decis schimbarea sediului social si a obiectului principal de activitate.Tag Expert International SRL, din satul Manastirea, apartinand de comuna damboviteana Crevedia, si a schimbat sediul social in statunea Mamaia, din…

- Prin decizia nr. 1 din data de 14 iunie 2023 se arata ca Nicoleta ndash; Andreea Amariei nascuta in Medgidia, judetul Constanta , in calitate de asociat unic al Romco SRL, a decis dizolvarea si lichidarea societatii amintite. Ea a declarat ca societatea are urmatoarele active si pasive:Active Imobilul…

- In urma cesiunii, capitalul social total este de 240 lei, in intregime subscris si varsat, divizat in 24 parti sociale Adunarea Generala a Asociatilor societatii Dream Center Cafe SRL din Constanta a luat o noua hotarare ce vizeaza conducerea companiei, in data de 25 martie 2023, decizie ce a fost afisata…

- Conform hotararii nr. 1 2023 publicata in Monitorul Oficial partea a IV a cu nr. 3102 din data de 12 iulie 2023, s au operat mai multe modificari in societatea Roco Tower SRL. Concret, asociatii firmei, Robert Tatu si Cosmin Dinescu au schimbat sediul social al Roco Tower SRL in Constanta, pe strada…

- Alina Ramona Spanache s a retras si din administrarea societatii, care i a revenit unicului asociat ramas in firma, respectiv Vasile Odagiu.Alina Ramona Spanache s a retras din firma Si Gelato Artigianale SRL si si a vandut partile sociale catre partenerul sau de afaceri, Vasile Odagiu, al carui nume…

- Dobrogea Patiserie SRL este fondata in aprilie 2023 Corniciuc Ionut Valeriu se retrage din societate, iar Fotini Teodorescu devine asociat al companiei Recent, in Monitorul Oficial al Romaniei a fost publicata cea mai recenta decizie luata de catre Dobrogea Patiserie SRL, firma cu sediul social in Constanta,…

- Unicul asociat al firmei Casa Funerara Sfantul Andrei SRL a decis achimbarea sediului social al societatii. Potrivit documentului publicat in Monitorul Oficial asociatulk firmei a luat urmatoarele decizii:1.Se schimba sediul social la adresa com. Lumina, str. Militari nr. 5, jud. Constanta.2.Activitatile…

- Titus Valentin Ungureanu a ramas unic asociat si administrator al GMC Medical Services SRL Constanta, dupa retragerea lui Carmen Mihaela Baiceanu fosta Varasteanu din firma.Carmen Mihaela Baiceanu fosta Varasteanu s a retras din compania GMC Medical Services SRL Constanta, unde era asociata cu Titus…