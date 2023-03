IPJ Bacau:Omul din spatele uniformei

Nr.61785 din 22 martie 2023 STIRE DE PRESA Omul din spatele uniformei Agentul principal de politie, Alban Dragos Gabriel, incadrat la I.P.J.Bacau in anul 2018, practica disciplina sportiva judo si concureaza in diferite competitii sportive de profil. Colegul nostru a obtinut medalia de bronz, in acest an, la Campionatul National… [citeste mai departe]