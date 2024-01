Stiri pe aceeasi tema

- Hertz va opta in schimb pentru vehicule pe benzina, compania invocand cheltuieli mai mari legate de coliziuni si daune pentru vehiculele electrice, chiar daca isi propusese sa transforme 25% din flota sa intr-una electrica pana la sfarsitul anului 2024. CEO-ul Stephen Scherr a semnalat anul trecut,…

- ”Cadoul” de an nou pentru cei care sunt nevoiți sa apeleze la un autovehicul pentru deplasare sau pentru a-și face afacerea, este o creștere de aproximativ 40 de bani la combustibilul pus in rezervor. De aceasta data, șoferii nu mai pot da vina pe prețul barilului, plusul vine doar din banii care ajung…

- Noul an vine cu scumpiri la pompa. Benzina și motorina se scumpesc de la 1 ianuarie. Accize mai mari pentru carburanți sunt prevazute in ordonanța trenuleț, așa ca vom plati mai mult pentru fiecare plin. In plus, o noua tranșa de scumpiri ne așteapta și de la 1 iulie 2024.

- Motoarele electrice dezvoltate de compania ZF se regasesc pe mașini de pasageri, pe vehicule plug-in hybrid, dar și pe vehicule comerciale. Acum, compania germana anunța ca a produs peste 3 milioane de motoare electrice. Mai mult, a reușit sa iși dubleze producția in 18 luni, "de la aproape un milion…

- Valoarea totala a achizitiei este de 544.828,16 lei Compania Nationala Administratia Canalelor Navigabile SA Constanta a atribuit un contract, in urma unei licitatii publice pentru achizitia serviciilor de inchiriere de vehicule de transport de persoane cu sofer. Serviciile care fac obiectul contractului:…

- In ianuarie-septembrie, Republica Moldova a importat peste 672,9 mii tone de produse petroliere - cu 30,1 mii tone (4,6%) mai mult decat in perioada corespunzatoare a anului 2022. Dupa cum a comunicat pentru „INFOTAG” Agenția naționala pentru reglementare in energetica (ANRE), achizițiile de benzina…

- Agenția Naționala pentru Reglementare in Energetica a afișat prețurile la carburanți pentru maine, 16 noiembrie. Astfel, șoferii vor achita pentru litrul de benzina cu un banuț mai mult, iar pentru cel la motorina - cu 7 bani mai puțin.

- Petrom, liderul pieței carburanților, a scumpit miercuri, 18 octombrie 2023, motorina standard, cu 4 bani pe litru. Prețul benzinei standard a ramas neschimbat dupa ce saptamana trecuta s-a ieftinit și a ajuns la sub 7 lei pe litru. Stația Petrom Vitan, monitorizata de Economedia, afișeaza un preț…