- MARCATOARE… Romania a obținut un egal și o victorie in cele doua meciuri amicale cu Spania. Prima partida, disputata la Pitești, s-a terminat la egalitate, 30-30, pentru ca in cel de-al doilea joc, la Mioveni, „tricolorele” sa se impuna cu 30-25. Vasluianca Lorena Ostase a marcat de 7 ori in cele doua…

- CONDOLEANȚE… O veste trista a cutremurat municipiul Vaslui, vineri seara. Doina Grigorescu (75 ani), poate cea mai cunoscuta fana a sportului vasluian, a fost gasita moarta in propria locuința de pompierii solicitați sa intervina la caz. Cel care a sunat la 112 a fost un vecin, alertat de una dintre…

- TESTE… Echipa feminina de handbal a Romaniei susține un prim stagiu de pregatire pentru Campionatul Mondial din acest an, care se va desfașura in Danemarca, Suedia și Norvegia. Vasluianca Lorena Ostase a fost convocata pentru „dubla” amicala cu Spania. Naționala se va reuni la Pitești pentru pregatirea…

- Motivul pentru care multe inițiative administrative sunt sortite din start eșecului il constituie lehamitea tradiționala și intraductibila. Pentru ca nu este vorba doar de lene ci și de convingerea ferma ca totul este inutil și fara sens. Un fel de pesimism social care afecteaza atat comunitatea cat…

- NA, BELEA!… Polițiștii de frontiera din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontiera Iași au descoperit in trafic, in cadrul unei acțiuni specifice, un autoturism marca Fiat, care figura in bazele de date ca fiind furat din Italia. Mașina a fost reținuta pentru continuarea cercetarilor.…

- INCREDIBIL…Imaginile tragediei provocate de un sofer vasluian in comuna ieseana Schitu Duca sunt cu adevarat terifiante! Pe filmul inregistrat se vede clar momentul in care batranul, care era cazut pe carosabil, este spulberat. Doua masini l-au vazut si l-au evitat, insa a treia, condusa de un tanar…

- Cadavrul gasit in lada unei canapele dintr-un apartament din Capitala este al unei fetițe de 12 ani, anunța anchetatorii. Dupa expertiza genetica, s-a constatat ca ADN-ul victimei este același cu al tatalui. ACTUALIZARE 12:25 Mama fetei a fost gasita, in aceasta dimineața, de autoritațile spaniole,…

- RUGBY… Zilele trecute, naționalele de rugby in 7 ale Romaniei, masculin și feminin, au participat la “36 Rugby Seven Costa Blanca”, turneu de pregatire ce s-a desfașurat in Spania, la Alicante. Din loturile echipelor naționale au facut parte și trei barladeni. Este vorba despre Paula Irina Ursache,…