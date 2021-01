Firea versus Voiculescu: „Sunteți prost, în general!” Razboiul acuzațiilor intre fostul primar al Capitalei Gabriela Firea și actualul ministru al Sanatații, Vlad Voiculescu. Firea i-a raspuns lui Voiculescu care a afirmat ca PSD ar fi culpabil pentru situatia care a dus la producerea incendiului de la Matei Bals: „Dovediti cu fiecare declaratie ca sunteti prost informat si prost, in general!” „Domnule ministru al sanatatii cu repetitie, in mandatul caruia mor bolnavi in spitale nu de afectiunea pentru care s-au internat, ci din cauza incompetentei criminale care va caracterizeaza pe Dvs si pe guvernantii de dreapta, Nu mai dati vina pe mercur retrograd,… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

- Informații transmise de peste Ocean, preluate fara discernamant in Romania, au transformat peste noapte un medicament pentru uz animal, Ivermectina, intr-un fel de soluție miraculoasa de tratatre a noului coronavirus. La Piatra Neamț, in cateva magazine de specialitate aflate in zona centrala a orașului…

- Milioane de utilizatori de WhatsApp au renunțat la aplicației, dupa ce platforma a anunțat schimbarea condițiilor de folosire a datelor personale, conform The Guardian . Oamenii s-au reorientat catre alte aplicații, cum ar fi Signal și Telegram. Exodul a fost insa atat de mare, incat WhatsApp a amanat…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a anunțat, joi, ce se va discuta la intalnirea cu președintele Klaus Iohannis. Acesta a spus ca este nevoie de deschiderea școlilor, de o decizie responsabila „pe fașia foarte ingusta dintre dreptul la educație și dreptul la sanatate”. Sorin Cimpeanu a…

- Uniunea TESA din Sanatate i-a adresat, luni, o scrisoare deschisa ministrului Sanatatii, Vlad Voiculescu, cerandu-i sa se implice pentru eliminarea discriminarii din sistemul medical. Personalul din aparatul Tehnic, Economic si Socio-Administrativ (TESA) face apel catre ministru sa puna capat inechitatilor…

- Rata de infectare din municipiul București a ajuns la 7,04 raportat la 1.000 de locuitori. Autoritațile insa nu iau in calcul sa impuna carantina in Capitala Romaniei. Prefectul municipiului București, Traian Berbeceanu, spune ca deocamdata nu se impune carantina intrucat numarul infectarilor nu crește…

- Deși maștile sunt esențiale pentru a preveni raspandirea infectarii cu COVID-19 , mulți oameni cauta scuze pentru a nu le purta. Este cazul și fostului ministru al romanilor de pretutindeni, Bogdan Stanoevici, care a explicat de ce nu poarta el masca. Dupa cum arata Agerpres , el susține ca este sanatos…

- Fostul ministru al Romanilor de Pretutindeni, actorul Bogdan Stanoevici, candidat din partea PER la alegerile parlamentare, a dat explicatii, intr-o conferinta de presa, de ce nu poarta masca de protectie, sustinand ca este sanatos si nici nu incalca legea.Citește și: PSD vede posibila intrarea…

- Noul primar general al Capitalei, Nicușor Dan a anunțat in weekend ca „o sa avem curand un bilet unic, pentru ca e logic ca lucrul asta sa se intample”. „Avem mijloace electronice de acces si in transportul de suprafata, si in metrou, deci avem o masuratoare exacta a cati oameni au intrat cu respectiva…