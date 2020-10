Toate listele de candidati la alegerile locale pentru mandate de consilieri au inclus persoane care au semnat adeziune la partid, deci nu se poate vorbi decat "in acesti termeni", a declarat, vineri, presedintele PSD Bucuresti, Gabriela Firea. "Toate listele contin persoane care au semnat o adeziune pentru formatiunea respectiva. Deci nu putem sa vorbim decat in acesti termeni. Daca ni se va solicita acest lucru (eliminarea de pe lista - n.r.), vom discuta la momentul potrivit, pana acum nu s-a solicitat, in ciuda stirilor pe surse pe care le vad prin ziare. Dar, m-am obisnuit cu stiri pe surse…