- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat sambata ca va candida pentru un nou mandat, indiferent de numarul tururilor de scrutin de la urmatoarele alegeri locale. Intrebata daca va ramane candidatul PSD pentru Primaria Capitalei in cazul in care localele se vor desfasura…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a raspuns atacurilor potrivit carora ar fi anulat stimulentele financiare pe care instituția pe care o conduce le da copiilor și adulților cu dizabilitați din București."Asigur copiii si adultii cu dizabilitati din Bucuresti, care primesc stimulent…

- Presedintele PSD Bucuresti, primarul general al Capitalei Gabriela Firea, a declarat vineri seara ca nu va candida pentru presedintia PSD la urmatorul congres al formatiunii pentru ca vrea sa se dedice "in totalitate" Primariei Capitalei, transmite Agerpres.Intrebata vineri seara, intr-o emisiune la…

- Gabriela Firea a anunțat ca nu ar exclude o candidatura pentru funcția de președinte executiv al PSD, la Congresul partidului. Primarul general al Capitalei a adaugat ca va candida momentan pentru șefia PSD București, informeaza didi24.ro.Gabriela Firea a mai afirmat, inaintea ședinței conducerii colective…

- Gabriela Firea a anunțat ca nu ar exclude o candidatura pentru funcția de președinte executiv al PSD, la Congresul partidului. Primarul general al Capitalei a adaugat ca va candida momentan pentru șefia PSD București și l-ar putea susține la conducerea PSD pe Marcel Ciolacu. „În…

- Traian Basescu a dezvaluit la un post național de televiziune candidatii PMP pentru alegerile locale pentru Bucuresti. "Vad ca partidele s-au apucat sa își faca liste și astazi, la partid, Tomac a luat o decizie cu privire la candidați. Din partea PMP, care are peste…

- "Ce-i porcaria asta, doamna Firea? Cum e posibil sa nu aiba oamenii din București caldura și apa calda de trei saptamani?? Mai ramane sa le taiați curentul și intoarceți Capitala pe vremea lui Ceaușescu!! Dupa 30 de ani, oamenii stau iar in frig? Va laudați cu cel mai mare targ de Craciun din Europa,…

- Primaria Generala, condusa de Gabriela Firea, aloca 5,7 milioane de lei pentru Targul de Craciun din București 2019, aceasta fiind suma neta a achizițiilor din SICAP. In schimb, municipalitatea a cheltuit anul trecut 6,3 de milioane de lei pentru eveniment. Precizarile vin in contextul in care reprezentanții…