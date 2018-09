Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe personalitati din lumea medicala, artistica si culturala a Capitalei au semnat o scrisoare deschisa prin care isi exprima solidaritatea cu primarul general Gabriela Firea. Scrisoarea vine in contextul disputei dintre Gabrilea Firea si Liviu Dragnea.

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, primește o noua lovitura in razboiul cu Gabriela Firea. Mai multe personalitați din lumea medicala, artistica și culturala a Bucreștiului semneaza o scrisoare deschisa prin care iși exprima solidaritatea cu Gabriela Firea.”Scrisoare deschisa La doi ani…

- Gabriela Firea le-a trimis o scrisoare deschisa membrilor PSD. Primarul Capitalei spune ca "daca demersul meu va ramane fara rezultat, nu voi pleca din partid și refuz sa iau in calcul excluderea mea din...

- Fostul deputat PSD Ion Stan s a stins din viata la varsta de 62 de ani. Anuntul a fost facut de senatorul Adrian Tutuianu pe pagina sa de Facebook. "Am aflat cu multa amaraciune de trecerea la cele vesnice a domnului Ion Stan, fost prefect, deputat PSD 2000 ndash; 2016 , presedinte, vicepresedinte si…

- Filosoful Mihai Sora a postat marti pe contul sau de Facebook un nou mesaj de sustinere a campaniei #FaraPenali. Sora a fost externat luni de la spitalul Elias din Capitala unde a fost a fost operat in urma cu mai bine de o luna de zile.

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a revenit, marti, cu un nou material video in care face un bilant triumfalist al primilor doi ani de mandat. Dupa ce a trecut in revista investitiile in infrastructura rutiera si cele in sanatate, ambele ironizate in spatiul public, chiar si de oameni din PSD, precum…

- Cateva mii de persoane protesteaza in Piata Victoriei din Capitala, iar traficul rutier este blocat pe Bulevardul Kiseleff. Oamenii striga "Demisia", "Hotii", "PSD, ciuma rosie". Protestul intitulat "Cod rosu de OUG" a fost anuntat pe Facebook pentru duminica seara in Bucuresti. In difuzoarele din piata…

- Realizatorul TV Rareș Bogdan comenteaza marți, pe Facebook, incidentul de pe Arena Naționala, cand aproximativ 20.000 de oameni au huiduit-o pe Gabriela Firea.„De la Udrea la Firea. Ce inseamna palma primita de Gabriela Firea, care a dorit sa o transforme pe Simona Halep in pașaportul spre…