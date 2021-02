Stiri pe aceeasi tema

- Senatoarea PSD Gabriela Firea a anuntat ca PSD a depus un amendament la bugetul de stat care prevede alocarea sumei de 100 milioane euro pentru modernizarea CET-urilor care apartin de Guvern si care livreaza agent termic, insa parlamentarii USR-PLUS si PNL au votat impotriva rezolvarii acestei probleme.…

- Prim-vicepreședintele PSD Gabriela Firea a precizat intr-o postare pe Facebook ca va continua sa lupte pentru bucureșteni, dar și pentru continuitatea proiectelor inițiate in timpul mandatului. 'Am promis, nu doar locuitorilor Capitalei, ci tuturor romanilor, ca in Senat voi fi vocea oamenilor.…

- Ungaria a ajuns la un acord pentru achizitionarea a 5 milioane de doze de vaccin chinezesc Sinopharm impotriva COVID-19, a anuntat vineri pe pagina sa de Facebook ministrul de externe Peter Szijjarto, relateaza Reuters. Szijjarto a spus ca dozele care vor fi livrate pe parcursul unei perioade…

- Fostul primar al Capitalei, Gabriela Firea, susține ca primarii liberali abia acum au curaj sa recunoasca problemele provocate de propria guvernare. In ceea ce privește Capitala, Firea considera ca Nicușor Dan a promis ca va fi mai bine, dar in schimb cetațenii au de suferit din cauza faptului ca…

- „Aghiasma e impotriva dracilor. Vaccinul impotriva covidului. Ok?!Nu le confundați. Dar pot fi administrate simultan.Bonus: luata pe stomacul gol, aghiasma indeparteaza conspirațiileși inmoaie inimile impietrite :)))”, a scris preotul Francisc Doboș pe Facebook .Pe 6 ianuarie, in ritul catolic este…

- Primarul Capitalei, Nicusor Dan, a postat, duminica, pe Facebook , un grafic care prezinta o descrestere a numarului de imbolnaviri cu noul coronavirus in Bucuresti, precizand ca sunt toate sansele ca acest ritm sa se pastreze, daca cetatenii respecta in continuare regulile de protectie. „Eforturile…

- Guvernul va aloca fondurile necesare pentru suplimentarea la nivelul Capitalei a echipelor de interventie implicate in mentenanta retelelor de distributie de apa calda si caldura pentru a scurta timpul in care bucurestenii sunt lipsiti de acest serviciu, a anuntat, vineri, la Palatul Victoria, premierul…