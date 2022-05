Firea: Nicușor Dan s-a ținut de cuvânt Cu ce se ocupa Nicușor Dan? Este intrebarea la care și-ar dori un raspuns Gabriela Fire, prim-vicepreședintele PSD. Fostul edil ridica aceasta problema dupa ce, scrie ea, a vazut ca „Noul București este un oraș parasit. Primarul general este inexistent, iar serviciile publice sunt la pamant”: „Activistul s-a transformat”. „Noul București este un oraș parasit. Primarul general este inexistent, iar serviciile publice sunt la pamant. Mizerie, trafic infernal, parcuri degradate și, mai nou, caini fara stapani pe strazi. Și, totuși, cu ce se ocupa Nicușor Dan in timp ce Capitala se degradeaza? La inceputul… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Prim-vicepreședintele PSD Gabriela Firea afirma, luni, ca „Noul București este un oraș parasit. Primarul general este inexistent, iar serviciile publice sunt la pamant”: „Activistul s-a transformat”

- Fostul primar general al Capitalei, Gabriela Firea, spune ca in ultimii doi ani bugetele teatrelor din București au fost taiate drastic, iar unii dintre actori nu au mai fost platiți de luni bune. „Cultura și teatrele bucureștene trec printr-o tragedie! In ultimii doi ani, bugetele celor 16 teatre au…

- Consiliul General al Municipiului București a aprobat, miercuri, creșterea tarifului la energie termica. In favoarea creșterii tarifului la energie termica au votat 33 de consilieri, 19 au votat „impotriva”, iar unul s-a abținut de la vot. Majorarea tarifului gigacaloriei pentru bucureșteni este necesara…

- Gabriela Firea, fost primar General, a transmis, miercuri, intr-o postare, ca pretul caldurii in Capitala va fi greu de suportat de catre bucuresteni, iar noul pret propus este de aproape doua ori si jumatate mai mare.”Nu vom accepta! ”, arata Firea, adaugand ca consilierii generali PSD nu…

- Președintele PSD București, Gabriela Firea, fost primar al Capitalei, a transmis miercuri, 30 martie, inaintea votului final din Consiliul General al Capitalei pentru dublarea prețului gigacaloriei, ca edilul Nicușor Dan este „cinic” și ca „toți bucureștenii trebuie sa știe ca este propunerea sa” de…

- Daca vorbim despre minimele și amximele valului 5, atunci trebuie sa știm ca Bucureștiul a inregistrat cea mai scazuta valoare pe data de 1 ianuarie - 0,72 cazuri la mia de locuitori, iar pe 13 februarie a ajuns la un record - 38,10, data de la care a inceput sa scada constant.Cum a evoluat rata de…

- Daca maine ar avea loc un cutremur sau un dezastru de proportii, mulți romani și-ar pierde viața. Este concluzia specialiștiilor in domeniu care spun ca țara noastra are prea puține adaposturi civile. Bucureștiul are aproximativ 1.200 de buncare in cazul unui atac aerian. Adica un sfert din totalul…

- In prezent, in Romania exista 319 orașe, 265 dintre ele existand inca de la recensamantul din anul 2002. Ulterior, s-au mai adaugat inca 54. Acestea pot fi clasificate fie in funcție de numarul de locuitori, unde Bucureștiul ocupa primul loc, fie in funcție de suprafața, iar aici, surpriza: Capitala…