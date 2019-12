UE a prelungit sanctiunile economice impuse Rusiei

Liderii Uniunii Europene au prelungit, joi, cu sase luni sanctiunile economice impuse Rusiei in 2014, dupa anexarea Crimeii, a anuntat presedintia Consiliului European. Aceasta decizie, luata in cadrul unui summit european la Bruxelles, survine la cateva zile dupa summit-ul in format Normandia (Ucraina,… [citeste mai departe]