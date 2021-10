Stiri pe aceeasi tema

- Consilierul municipal Lazar Neacsu si-a dat demisia din functie si din Partidul Social Democrat, a anuntat, miercuri, Biroul de presa PSD. "Organizatia PSD Bucuresti si Organizatia PSD Sector 4 anunta ca Neacsu Lazar si-a prezentat in aceasta dimineata demisia din Partidul Social Democrat si din calitatea…

- O parte considerabila din banii Bisericii provin din fonduri publice: 1,3 miliarde de lei alocați numai pentru bisericile din București, de la Guvern și din bugetul Capitalei, in ultimii 13 ani, adica in mandatul Patriarhului Daniel. Dupa mai multe incercari in care Biserica a refuzat sa ne raspunda…

- Publicația Recorder a publicat o investigație in care dezvaluie cum o rețea secreta in care oameni de afaceri, politicieni și prelați de la varful Bisericii acționeaza imprena pentru construcția și reabilitarea de biserici din bani publici. Toata acestea rețea opereaza cu binecuvantarea celui mai puternic…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, comenteaza afirmatiile fostului lider al partidului Liviu Dragnea, conform carora actuala conducere a PSD este "predata" presedintelui Klaus Iohannis, cu exceptia Gabrielei Firea, Ciolacu sustinand ca aceste afirmatii sunt facute din calitatea de "opozant" al PSD…

- Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor, l-a atacat printr-un mesaj publicat pe pagina personala de facebook, pe Ion Dumitrel, președintele CJ Alba și candidat la funcția de președinte al PNL Alba. „LIBERALISMUL INSEMNA REDUCEREA LA TACERE A PRIMARILOR ȘI INDEPARTAREA LOR DE FUNCȚIILE POLITICE? ACESTA…

- Consilierul premierului Mioara Costin a demisionat în urma scandalului referitor la o presupusa utilizarea „ilegala” a resurselor umane si financiare ale Guvernului în campania electorala a premierului pentru sefia PNL.Potrivit Monitorul Oficial nr. 0723 din 22 Iulie 2021…