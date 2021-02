Stiri pe aceeasi tema

- PSD forteaza marți, in Parlament, majorarea alocațiilor cu 20%, incepand din septembrie. Social-democratii cer liberalilor si Guvernului sa-si asume si sa aplice promisiunile din campania electorala privind aceste majorari.

- Prim-vicepresedintele PSD, Gabriela Firea acuza actuala guvernare ca da o noua teapa electrorala anuland majorarea pensiilor si a alocatiilor. Ea considera ca daca le-ar pasa sau ar fi de credinta buna, pentru binele romanilor s-ar uita si la solutiile propuse de social democrati.

- Președintele PSD Suceava, senatorul Ioan Stan, a declarat ca bugetul alternativ propus de PSD, ce urmeaza a fi prezentat miercuri, 27 ianuarie, reprezinta ieșirea din cercul vicios al austeritații in care ne-a bagat prim-ministrul Florin Cițu inca de pe vremea in care era ministrul finanțelor. Ioan…

- Miercuri, 30 decembrie, Senatul a votat ca alocațiile sa fie majorate cu 20% de la 1 ianuarie. In aceeași zi, premierul Florin Cițu a anunțat ca salariile si sporurile bugetarilor vor ramane și anul viitor la nivelul celor din decembrie 2020. In ceea ce privește alocațiile, decizia finala ii aparține…

- Mediafax / Alexandru DobreSenatul a votat ca alocatiile copiilor sa fie majorate cu 20% de la 1 ianuarie. Din 2022, suma alocatiei se va indexa anual cu rata inflatiei. De asemenea, senatorii au mai operat si alte modificari asupra proiectului de lege trimis inapoi de presedintele Klaus Iohannis pentru…

- Premierul Florin Cițu a declarat ca Guvernul nu a luat nicio decizie cu privire la creșterea alocațiilor cu doar 20 de procente, in loc de 40 cum prevede ordonanța adoptata de Guvernul Orban. Totuși, el a spus ca a votat la Senat pentru majorarea cu 20%, iar „pe construcția bugetara pe care noi o luam…

- Prim-vicepresedintele PSD Gabriela Firea afirma ca politicienii ofera "o imagine deplorabila” cetatenilor, aceea a unei "batai pe fotolii”. "Imaginea este una deplorabila a unor politicieni care au pierdut alegerile si care isi impart functii, dar, stiti cum se spune, cand trei se cearta, apropo…

- Liderul PSD București și fost primar al Capitalei, Gabriela Firea, a intocmit un proiect care va fi depus in Consilul General al Primariei Capitalei pentru a acorda un stimulent financiar cadrelor medicale. Proiectul va fi depus in prima ședința de Consiliu General, cea in care Nicușor Dan planuia…