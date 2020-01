Stiri pe aceeasi tema

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat luni ca a fost in imposibilitatea de a acorda integral stimulentele persoanelor cu handicap, pentru ca banii nu au venit de la Guvern. "La sfarsitul anului trecut, am fost in imposibilitatea de a putea plati toate prestatiile sociale, toate sumele…

- PSD lanseaza un atac dur la adresa Guvernului, dupa ce s-au anulat licitațiile pentru achiziția de tramvaie in 5 orașe. PSD arata ca, in schimb, primarul Capitalei, Gabriela Firea, este un exemplu de bune practici in lupta contra poluarii.Citește și: SURSE - Lovitura fatala pentru Tariceanu?…

- Primarul general Gabriela Firea i-a cerut ministrului Transporturilor sa schimbe mersul trenurilor, astfel incat bariera CFR din Pipera sa nu mai ingreuneze traficul la orele de varf. Drumul invocat de primarul Capitalei face legatura dintre Voluntari, orasul unde locuieste Gabriela Firea, si Bucuresti,…

- Deputatul PNL, Adriana Saftoiu, susține ca se simte rușinata cu deciziile conducerii PNL și ale Guvernului. Saftoiu arata ca sunt primiți oameni de la PSD, in ciuda promisiunilor din campanie, se ataca la CCR legile facute de PNL in opoziție sau se accepta asumarea raspunderii pe buget.Citește…

- Primarul municipiului Baia Mare, Catalin Chereches, considera ca votul cetatenilor din turul al doilea de scrutin al alegerilor prezidentiale va echilibra scena politica, si ca presedintele nu pune painea romanilor pe masa, dar o poate lua prin gesturile sale politice. „Am toata increderea ca votul…

- Intr-o postare publica, președintele PSD Maramureș, Gabriel Zetea, vicepreședinte PSD al Regiunii de Nord-Vest se declara extrem de revoltat de ipocrizia unui consilier județean PNL care, aflat intr-o delegație oficiala in Milano, ca reprezentant al Consiliului Județean Maramureș, a inceput sa faca…

- Primarul municipiului Bacau, Cosmin Necula, este de parere ca multor membri ai PSD "le-a fost rusine sa traga" in campania electorala pentru Viorica Dancila."Odata cu primul tur al alegerilor prezidentiale s-a terminat o campanie electorala care pare ca nu a existat. O campanie in care Iohannis…

