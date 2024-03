Stiri pe aceeasi tema

- Liderii coalitiei de guvernare si au dat acordul pentru sustinerea candidaturii medicului Catalin Cirstoiu la Primaria Capitalei, potrivit Agerpres.Cirstoiu participa la sedinta coalitiei de guvernare care se desfasoara marti, la Palatul Victoria.La reuniune participa liderii coalitiei si cei ai organizatiilor…

- Zi de foc pentru Coaliție! Liderii PNL și PSD ii baga pe liderii organizației din București in ședința de urgența de la prima ora. Asta dupa ce, ieri, au decis cum vor imparți Capitala, dar și cine va candida din partea Coaliției.Potrivit unor surse, PSD și PNL merg pe liste comune ‘de sus pana jos’…

- Intrebat daca medicul Catalin Carstoiu este un candidat compatibil cu electoratul ambelor partide, PSD si PNL sau voturile se vor duce spre Nicusor Dan: ”Acum, stiti cum este, ne gasim in perioada de pre-campanie. Fiecare spera sa aiba o tractiune la electorat. Noi ne punem toata capacitatea astfel…

- Gabriela Firea este hotarata sa candideze la Primaria Capitalei indiferent care va fi decizia celor din PSD și PNL de astazi. Senatoarea intenționeaza sa intre in cursa pentru Primaria Generala ca independent daca nu are susținerea coaliției. Mai mult, arhitectul Tiberiu Florescu, unul dintre candidații…

- Purtatorul de cuvant al PSD, Lucian Romașcanu, a explicat ca intarzierea desemnarii candidatului la Primaria Capitalei de catre coaliția de guvernare este fireasca avand in vedere perioada lunga de timp in care partidele PSD și PNL au fost adversare. „Ceea ce se intampla la PSD este un demers și un…

- Fostul primar al Capitalei ataca furibund in aceste zile alianța PSD-PNL. Gabriela Firea incearca sa puna presiune pe liderii PSD și PNL pentru a fi propusa in calitate de candidat al Coaliției pentru funcția de Primar al Capitalei. Mai mult, conștienta ca șansele sale sunt extrem de mici, avand…

- In cadrul Coaliției de Guvernare se resimt in prezent tensiuni semnificative in perspectiva primelor alegeri din acest an, cele europarlamentare și locale. Un eveniment notabil este migrația in masa a primarilor liberali catre Partidul Social Democrat (PSD), o mișcare surprinzatoare care a generat un…

