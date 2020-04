Stiri pe aceeasi tema

- Consultațiile online gratuite in București sunt acum extinse la 18 spitale, a anunțat sambata primarul Capitalei, Gabriela Firea. Programul pilot de la Spitalul Colentina a fost extins la nivelul intregului oraș, iar pacientul poate primi un raspuns de la medicul de specialitate in 12-24 de ore. O platforma…

- Primarul municipiului Bucuresti, Gabriela Firea, anunta ca spectacolele transmise online de catre teatrele din subordinea Primariei Capitalei au avut un succes deosebit in ultimele saptamani, fiind vizionate de in jur de 4 milioane de oameni atat din tara, cat si din intreaga lume."Spectacolele…

- Psihologi voluntari ii ajuta pe medicii de la Spitalul Coletina din București, in aceasta perioada, cu ajutorul internetului. Psihologii ofera sprijin emotional online tututor cadrelor medicale care au nevoie.„In aceste momente grele pentru toata lumea, gandind impreuna cu colegii mei cum…

- In acest sens, le stau la dispoziție aproape 500 de medici din toate cele 19 spitale din București aflate in subordinea Primariei Capitalei. La jumatatea lunii trecute, atunci cand a fost luata decizia ca in spitalul Colentina și la maternitatea Bucur sa nu se mai faca internari pentru ca cele doua…

- Primarul general Gabriela Firea a postat, pe Facebook, un mesaj, prin care spune ca s-a lansat o platforma gratuita de consultații online pentru spitalele Primariei Capitalei.​"Primaria Municipiului București, prin Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale din București, in parteneriat…

- Bucurestenii se pot adresa online specialistilor, care ii vor evalua medical de la distanta si le vor raspunde la intrebari. Asta datorita unei platforme gratuite de consultații online, lansata de PMB pentru spitalele pe care le subordoneaza."Primaria Municipiului Bucuresti, prin Administratia Spitalelor…

- Spitalul Clinic Colentina, din Bucuresti, aflat in administrarea Primariei Capitalei, anunta ca a lansat platforma de diagnosticare on line,dupa ce unitatea medicala a devenit, de luni, 16 martie, centru pentru tratarea pacientilor infectati cu noul coronavirus. Astfel, incepand cu aceasta data, sunt…

- Primaria Capitalei a lansat joi platforma de e-learning - www.hubproedus.ro - cu cursuri online pentru elevi. Proiectul a fost lansat in condițiile in care creșele, gradinițele și școlile din București sunt inchise in perioada 11 - 22 martie, iar aceasta perioada se poate prelungi din cauza pandemiei…