Firea amana vinieta pentru Bucuresti cu doua luni: Cetatenii sa aiba timp de informare si constientizare

- Primarul Gabriela Firea a anunțat, luni, ca programul Oxigen privind vinietele nu va mai intra in vigoare din ianuarie 2020, ci din luna martie a anului viitor, iar acest interval sa fie dedicat „informarii și conștientizarii”.„Normal ar trebuie sa fie aplicat de la 1 ianuarie, și prin urmare,…

- Taxa Oxigen pentru București, prin care mașinile cu motoare sub Euro 4 vor plati o taxa pentru a circula in Capitala, a fost aprobata oficial la sfarșitul lunii octombrie și ar fi trebuit sa intre in vigoare in 1 ianuarie 2020. Cu toate acestea, Primaria Capitalei a anunțat luni ca va amana noua taxa…

- Premierul Ludovic Orban sustine introducerea unei taxe pentru autoturismele aflate la prima inmatriculare, taxa care ar trebui sa tina cont de cat de poluant este autovehiculul. Orban a adaugat ca nu se va introduce taxa decat atunci cand se va ajunge la o solutie agreata de Comisia Europeana.…

- Consiliul general a adoptat, in sedinta de joi, proiectul vinietei pentru Bucuresti. In consecinta, in jur de 593.000 de proprietari de masini din Capitala si din Ilfov ar urma sa plateasca taxa pentru a putea circula pe soselele din oras. Proiectul a fost initiat de Gabriela Firea. 31 dintre…

- In luna august, primarul Capitalei, Gabriela Firea, a anuntat un proiect prin care, de la 1 ianuarie 2020, toate vehiculele care nu sunt inmatriculate in Bucuresti sau Ilfov vor putea intra in Capitala numai dupa achitarea unei viniete. Acel proiect a fost modificat zilele trecute de Firea, potrivit…

- Primarul Gabriela Firea a modificat proiectul vinietei pentru București, astfel incat toate mașinile sub Euro 5 sa plateasca vinieta pentru a putea circula in Capitala, iar mașinile non euro, iar cele sub Euro 3 nu mai au voie deloc in centrul orașului, scrie Digi24.ro. Potrivit proiectului pus in dezbatere…

- Aceasta dupa ce, marti, Consiliul General al Capitalei a adoptat un proiect de hotarare care vizeaza acordarea a 3.000 de eco-vouchere a cate 15.000 de lei pentru achizitionarea de autoturisme noi cu norme de poluare care sa asigure un nivel redus de emisii de catre transportatori autorizati care…

- București: Subvenție de 3000 de euro pentru fiecare mașina noua de taxi Foto: Arhiva/ Agerpres. Consiliul General al Capitalei a adoptat în sedinta de astazi un proiect prin care se acorda 3.000 de eco-vouchere a câte 15.000 de lei, pentru achizitionarea de autoturisme noi. Este…