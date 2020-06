Stiri pe aceeasi tema

- Gabriela Firea a declarat, luni seara, ca a depus plangerea penala care il vizeaza pe ministrul Sanatații, Nelu Tataru, dar și DSP București. Asta, dupa ce ministrul a blocat proiectul de testare a populatiei derulat pe Arena Nationala.”S-a depus plangere la Parchetul Judecatoriei Sectorului…

- Nelu Tataru, ministrul Sanatații, a anunțat ca se pregatește o testare la nivel național in Romania, care are ca scop verificarea nivelului de imunizare a populației și a raspandirii COVID-19.

- Se schimba algoritmul de testare pentru COVID-19 in Romania, anunța ministrul Sanatații, Nelu Tataru, care a aprobat propunerea Comisiei Europene de a include in prioritațile de testare pentru COVID 19 a unor categorii de pacienți cu risc mare de forme severe și deces. Avand in vedere ca, in prezent,…

- Nelu Tataru, ministrul sanatații, a declarat, joi, ca in Romania se fac maximum 4.700 de teste pe zi și nu mai multe, pentru ca nu exista suficient personal specializat pentru a le procesa. Ministrul a mai spus pentru ziarul Libertatea ca se instruiesc persoane pentru a manipula aparatul și pentru a…

- Nelu Tataru, ministrul Sanatații a aprobat astazi propunerea Comisiei pentru managementul clinic și epidemiologic al COVID 19 privind modificarea algoritmului de testare pentru COVID-19, precum și a definiției de caz. Avand in vedere ca, in prezent, Romania a trecut intr-o alta faza epidemiologica,…

- Nelu Tataru, ministrul Sanatații a aprobat joi propunerea Comisiei pentru managementul clinic și epidemiologic al COVID 19 privind modificarea algoritmului de testare pentru COVID-19, precum și a definiției de caz. Mai multe categorii de persoane vor intra in noul algoritm de testare. Avand in vedere…

- „In acest moment, conform Organizatiei Mondiale a Sanatatii, se testeaza cu tehnica moleculara de identificare a ARN viral. Avem in acest moment o capacitate de testare pe aparate de 6.000 de teste pe zi in 57 de puncte de testare”, a spus ministrul Sanatații in sedinta de Guvern. Intrebat de premierul…

- Ordonanța Militara nr. 3 a fost publicata in Monitorul Oficial in seara de marți spre miercuri și va intra in vigoare de astazi, 25 martie 2020. Aceasta prevede masuri noi și mai stricte pentru combaterea COVID-19 in Romania. BILANT CORONAVIRUS ROMANIA. 1029 persoane infectate pana joi, 26…