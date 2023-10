Finul lui Grindeanu vrea Primăria Timișoara ori șefia județului Timiș Se duc lupte grele in interiorul PSD Timiș. Președintele interimar al Camerei Deputaților și șeful PSD Timiș, Alfred Simonis, vrea ori Primaria Timișoarei, ori șefia Consiliului Județului Timiș. Actualul prefect de Timis, Mihai Ritivoiu dorește și el șefia Județului Timiș. Cap sau pajura? Cap, daca Alfred Simonis, finul lui Grindeanu și șeful PSD Timiș, caștiga lupta interna din filiala PSD Timiș și va fi numit candidatul PSD la Primaria orașului de pe Bega. Pajura, daca nu va candida pentru funcția de primar, dar oricum va candida pentru cea de Președinte al Consiliului Județean Timiș. „Important… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

