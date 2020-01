Stiri pe aceeasi tema

- Columbus Blue Jackets si-a trecut in cont a patra victorie consecutiva in liga profesionista nord-americana de hochei pe gheata (NHL), dupa ce s-a impus cu scorul de 5-1, sambata pe teren propriu, in fata echipei New Jersey Devils. Columbus a urcat pe locul 12 in clasamentul Conferintei de Est, cu 38…

- FC Viitorul a disputat in aceasta seara meciul din etapa a 20 a a Ligii 1, in deplasare cu ultima clasata, FC Voluntari.Echipa lui Gica Hagi a avut parte de un meci greu, impunandus se cu 2 1 pe final, dupa ce echioa ilfoveana a condus cu 1 0 Golurile au fost marcate de Rivaldinho 70 , L. Munteanu 86…

- Universitatea Craiova s-a impus cu scorul de 3-1 in partida susținuta joi seara, pe stadionul „Ion Oblemenco“, in fața echipei FC Botoșani. Golurile alb-albaștrilor au fost marcate de Vali Mihaila (’19), Alex Cicaldau (’28) și Bogdan Vatajelu (’90+2). Pentru moldoveni a inscris Ofosu (’39). La finalul…

- CSU Neptun a disputat ultimul meci din acest an pe teren propriu. Fetele antrenate de Ion Ivan si Lacramioara Ilie au jucat in compania echipei ACS Sc. 181 SPP Bucuresti, formatie aflata pe penultimul loc al clasamentului Seriei B a Diviziei A la handbal feminin. Constantencele s-au impus cu scorul…

- Matt Niskanen a suferit o accidentare groaznica in timpul meciului cu Detroit Red Wings in liga profesionista nord-americana de hochei. Jucatorul echipei Philadelphia Flyers a lovit cu pucul in fata. Incidentul a avut loc in prima repriza.

- Faza mai putin obisnuita in liga profesionista nord-americana de hochei pe gheata! Nick Cousins de la Montreal Canadiens a vrut sa recupereze pucul care era la portarul formatiei New Jersey Devils, MacKenzie Blackwood, si a intrat ...

- Bayern Munchen nu i-a lasat nicio șansa rivalei Borussia Dortmund în "Der Klassiker", impunându-se cu 4-0 pe Allianz Arena. Robert Lewandowski a contribuit din plin la victoria bavarezilor, atacantul polonez reușind o "dubla" împotriva fostei sale echipe.Golurile…

- FC Viitorul Constanta, campioana Romaniei la juniori Under 19, a fost eliminata din competitia de fotbal Youth League de formatia slovena NK Domzale, care s a impus cu scorul de 2 0 2 0 , marti seara, pe teren propriu, in mansa secunda a primului tur.Partida s a incheiat cu victoria gazdelor, scor 2…