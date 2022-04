Stiri pe aceeasi tema

- Ani de zile, „modelul finlandez” era promovat intens in Chișinau ca o soluție la criza identitara prin care trece statul R. Moldova. Astazi, vedem cum „experții” de carton au luat apa in gura și nu mai spun nimic despre micul stat nordic, care are doar 5.6 milioane de cetațeni, dar care refuza sa-și…

- Ministrul Apararii, Vasile Dincu, a anuntat, luni seara, ca Romania ”in niciun caz” nu va reveni la stagiul militar obligatoriu, lucru pe care nu-l poate sustine nici economici si nu este nici practic. Dincu afirma ca, in prezent, se au in vedere armate de profesionisti, relateaza News.ro. ”Stagiul…

- Locuitorii din mai multe orașe cucerite de ruși protesteaza in strada. Așa s-a intamplat la Herson, Melitopoli, Novoposkov! Herson este primul oraș mai mare ocupat de ruși. In Herson, forțele rusești planuiesc sa proclame „Republica Populara Herson”, susține Centrul pentru Combaterea Dezinformarii din…

- Ministrul Apararii Naționale, Vasile Dincu, spune ca Romania va invața sa traiasca avand Federația Rusa la granița daca va fi cazul, insa a explicat ca țara noastra va beneficia și de sprijinul aliaților intr-un astfel de scenariu. Declarația șefului MApN a venit in contextul in care forțele Federației…

- Presa anunța ca trupele rusești au intrat deja teritoriul Ucrainei dupa ce Vladimir Putin a ordonat, luni seara, armatei ruse sa intervina pentru misiuni de „mentinere a pacii” in regiunile separatiste ucrainene Lugansk si Donetk, dupa recunoasterea independentei acestora. Locuitorii din Donețk au anunțat…

