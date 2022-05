Stiri pe aceeasi tema

- Președintele și premierul finlandez au afirmat joi ca „Finlanda trebuie sa solicite fara intarziere aderarea la NATO", anunța CNN, potrivit Mediafax. Intr-o declarație comuna, președintele și prim-ministrul Finlandei și-au anunțat sprijinul pentru aderarea la NATO, ceea ce inseamna ca națiunea nordica,…

- Finlanda trebuie sa solicite "fara intarziere aderarea la NATO, au afirmat joi presedintele finlandez Sauli Niinisto si sefa executivului Sanna Marin, intr o schimbare politica majora determinata de invazia rusa din Ucraina.Potrivit presedinsiei de la Helsinki, o conferinta de presa a executivului cu…

- Finlanda cere sa intre in NATO, conform deciziei care s-a adoptat, la data de 12 mai 2022, la Helsinki. Decizia a fost anunțata, in dimineața acestei zile, de președintele și de premierul Finlandei. Este vorba de o decizie istorica, intrucat tradiția Finlandei era de țara neutra. Finlanda avea totuși…

- Aderarea la NATO este cea mai buna opțiune pentru garantarea securitații naționale a Finlandei, a decis comisia parlamentara de aparare de la Helsinki. Recomandarea a venit inainte cu cateva zile de decizia oficiala privind intrarea in ce mai puternica alianța politico-militara, transmite Reuters. Aderarea…

- Un elicopter militar rus a patruns, pentru scurt timp, miercuri dimineata, in spatiul aerian al Finlandei, in contextul tensiunilor generate de planul Guvernului de la Helsinki privind aderarea la Alianta Nord-Atlantica. „Aparatul a fost un elicopter de tip Mi-17, iar presupusa patrundere in spatiul…

- Finlanda "foarte probabil" urmeaza sa-si depuna candidatura la aderarea la NATO, in urma invaziei Ucrainei de catre Rusia, anunta vineri ministrul finlandez al Afacerilor Externe Tytti Tuppurainen, relateaza AFP. "Este foarte probabil, dar decizia nu a fost luata inca", a anuntat ministrul finlandez…

- La scurt timp dupa ce Rusia a avertizat guvernul de la Helsinki sa nu adere la alianța nord-atlantica, mai multe sisteme de rachete s-au indreptat spre granita cu Finlanda.Aceste rachete au capacitatea de a prabusi si distruge de la nave, pana la grupuri de lupta de portavioane, scrie presa britanica.Dmitri…

- Trenul Sankt Petersburg - Helsinki este una dintre puținele rute care mai leaga Rusia de Europa. De cand a inceput razboiul din Ucraina, mii de persoane au plecat din Sankt Petersburg cu destinația Helsinki. Iar din cauza cererii mari, numarul garniturilor a fost suplimentat.