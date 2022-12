Stiri pe aceeasi tema

- Ambasada Finlandei la Moscova i-a cerut Rusiei sa garanteze siguranta misiunii sale diplomatice in urma unui incident in aceasta saptamana cand mai multe persoane purtand masti au aruncat baroase in curtea ambasadei, informeaza vineri Reuters, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Ministerul de Externe olandez l-a convocat vineri pe ambasadorul Rusiei la Haga, dupa ce Moscova a denuntat un „verdict politic” in procesul asupra prabusirii zborului MH17 al Malaysia Airlines in 2014.

- Președintele american a evocat traiectoria proiectilului pentru a motiva dubiile sale, scrie Le Monde . „Este improbabil potrivit traiectoriei sa se fi tras din Rusia. Dar o sa vedem”, a declarat președintele american, Joe Biden, miercuri, la finalul unei reuniuni de urgența la care au participat liderii…

- Rusia a anuntat luni ca interzice intrarea pe teritoriul sau a inca 100 de cetateni canadieni, printre care actorul americano-canadian Jim Carrey si scriitoarea Margaret Atwood, ca raspuns la sanctiunile impuse de Canada Moscovei in luna octombrie, care au vizat jurnalisti si actori rusi, relateaza…

- Ministerul rus de Externe nu a facut referire, intr-un comunicat, la disponibilitatea Moscovei de a reinnoi initiativa Marii Negre convenita in iulie, care a permis Ucrainei sa reia exporturile de cereale. Acordul expira pe 19 noiembrie. ONU sustine ca 10 milioane de tone de cereale si alte alimente…

- Livrarea catre Rusia a unor drone fabricate in Iran, care au fost folosite in razboiul din Ucraina, a generat un scandal intern inclusiv la Teheran, unde au aparut voci apropiate regimului care critica aceasta decizie, relateaza, luni, cotidianul „The Guardian”. Un important cleric conservator, totodata…

- Ministerul de Externe al Rusiei, Serghei Lavrov, a anunțat marți ca Lavrov a spus instituția pe care o conduce efectueaza in prezent o „reorientare geografica” a activitaților sale atat in strainatate, cat și in biroul central, sugerand o potențiala reducere a prezenței diplomatice a Rusiei in Occident,…

- Președintele Emiratelor Arabe Unite, șeicul Mohammed bin Zayed al-Nahyan, se va intalni marți cu Vladimir Putin, a anunțat luni agenția de presa a statului, WAM, citata de Reuters. Ministerul de Externe al Emiratelor Arabe Unite a precizat ca aceasta vizita in Rusia are drept scop sa ajute la gasirea…