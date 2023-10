Stiri pe aceeasi tema

- O nava a Marinei norvegiene a urmarit luni, timp de aproximativ 15 ore, nava container chineza investigata pentru avarierea conductei de gaz din Golful Finlandei, in timp ce aceasta naviga de-a lungul coastei vestice a Norvegiei, conform datelor de urmarire a navei. NewNew Polar Bear este o nava de…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a promis miercuri un „raspuns ferm” din partea Aliantei in cazul in care se va dovedi ca avariile provocate la o conducta de gaz dintre Finlanda si Estonia, in Marea Baltica, sunt rezultatul unui „atac deliberat”, relateaza AFP, potrivit News.ro.

- Kremlinul si-a exprimat miercuri ingrijorarile legate de scurgerile de gaze detectate duminica la gazoductul submarin Balticconector, dintre Finlanda si Estonia, dupa ce guvernul de la Heslsinki a anunțat marți avarierea acestuia.

- In urma deteriorarii unui cablu si a unei conducte de gaz din apropiere, in ceea ce Finlanda a declarat ca ar fi putut fi un act deliberat, premierul estonian Kaja Kallas a vorbit marti la telefon cu secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, cu presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen,…

- Un gazoduct si un cablu de telecomunicatii care conecteaza ambele Finlanda si Estonia prin Marea Baltica au fost avariate, a anuntat marti presedintele finlandez Sauli Niinisto, potrivit agentiilor Reuters si AFP.

- O conducta de gaze și un cablu de telecomunicații care leaga Finlanda și Estonia sub Marea Baltica au fost avariate cel mai probabil in urma unui act deliberat, a anunțat marți Guvernul de la Helsinki.