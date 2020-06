Stiri pe aceeasi tema

- Romania are șanse mici sa primeasca cele 32 de miliarde de euro anunțate de Guvernul PNL ca fiind sigure! Guvernul finlandez a anuntat joi ca va respinge crearea fondului european de redresare in valoare de 750 de miliarde de euro in forma propusa de Comisia Europeana, formuland o serie de conditii…

- Ce reforme cere Comisia Europeana, in schimbul banilor pentru relansarea economica de dupa pandemie. Austria, Danemarca, Olanda si Suedia fac din nou opoziție Comisia Europeana a atentionat ca accesarea fondurilor prevazute in planul de relansare propus saptamana trecuta va fi legata de reforme economice,…

- Ce reforme cere Comisia Europeana statelor UE, in schimbul banilor pentru relansarea economica de dupa pandemie. Austria, Danemarca, Olanda si Suedia fac din nou opoziție Comisia Europeana a atentionat ca accesarea fondurilor prevazute in planul de relansare propus saptamana trecuta va fi legata de…

- Nu este nici o surpriza ca propunerile Ursulei von der Leyen sunt in foarte mare masura conforme cu ideile propuse anterior de Franța și Germania . Șefa Comisiei este nemțoaica și a fost desemnata in funcție la propunerea lui Macron. Astfel, relansarea economiei UE dupa epidemie ar trebui sa se bazeze…

- Europenii doresc ca Uniunea Europeana sa aiba mai multe competente in abordarea crizelor similare Covid-19, potrivit unui sondaj comandat de Parlamentul European. Respondentii din Ungaria, Bulgaria, Grecia, Italia si Spania au spus ca au intampinat cele mai serioase probleme financiare, in aceasta…

- ​Ministrii de Finante din zona euro (Eurogrup) spera sa ajunga marti la un acord privind masuri de peste 500 de miliarde de euro pentru a sprijini redresarea economiei regiunii, afectata de pandemia de coronavirus (COVID-19), desi negocierile au aratat diviziunile din blocul comunitar privind raspunsul…

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela a anunțat duminica ca vor fi plasate in izolare la domiciliu toate persoanele care vor reveni in Romania din state in care exista cel puțin 500 de cazuri de contaminare cu noul coronavirus. Decizia a fost luata de Comitetul Național pentru Situații Speciale…

- Turcia a anuntat vineri suspendarea pentru peste o luna a zborurilor sale catre si din noua tari europene, printre care Franta si Germania, in cadrul masurilor de combatere a raspandirii noului coronavirus pe solul sau, informeaza AFP. Incepand de sambata la ora 05.00 GMT si pana pe 17 aprilie, nu vor…