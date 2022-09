Stiri pe aceeasi tema

- Finlanda – Romania 1-1. Nationala Romaniei a remizat, la Helsinki, cu reprezentativa Finlandei, in penultimul meci din Liga Natiunilor, intr-un meci transmis live de Antena 1 si pe AntenaPlay. Tricolorii lui Edi Iordanescu aveau nevoie de victorie pentru a ramane in lupta pentru primul loc in grupa…

- Romania va evolua in echipamentul albastru, in timp ce Finlanda va juca in echipament alb la meciul de vineri seara, din Liga Natiunilor, de la Helsinki, informeaza frf.ro. Organizatorii partidei estimeaza ca la meciul din aceasta seara de pe stadionul Olimpic din Helsinki vor asista aproximativ 20.000…

- Romania se afla pe ultimul loc in Grupa 3 din Divizia B a Ligii Națiunilor dupa patru meciuri disputate. Inaintea meciului cu Finlanda, selecționerul Edi Iordanescu a spus ca cel mai mult iși dorește ca elevii sai sa demonstreze ca rezultatele slabe din vara au fost un accident favorizat de nesansa.