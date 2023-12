Stiri pe aceeasi tema

- Finlanda intentioneaza sa-si dubleze capacitatea de productie de munitie pana in 2027, a anuntat marti Ministerul Apararii din aceasta tara, transmite Reuters, citat de news.ro.Intr-un comunicat, ministerul a declarat ca se asteapta ca investitiile in cresterea capacitatii sa ajunga la aproximativ…

- Uniunea Europeana a anuntat marti ca ofera un ajutor suplimentar de aproape 200 de milioane de euro pentru formarea de militari ucraineni, majorand bugetul total al acestei misiuni la 255 de milioane de euro, informeaza AFP. Pe de alta parte, blocul comunitar se confrunta cu multiple dificultați privind…

- Nu mai puțin de 7 milioane de euro costa reabilitarea fostului cinematograf Omnia, ce va fi transformat in Teatru Municipal. Cladirea ridicata in 1915, care a și funcționat ca și cinematograf inca din perioada interbelica, este intr-o stare avansata de degradare și o buna bucata de vreme municipalitatea…

- Romania va dubla, pana la sfarsitul anului, capacitatea de tranzit pentru cerealele din Ucraina, a anuntat, miercuri, premierul Marcel Ciolacu. Acesta a declarat, la finalul sedintei comune ale guvernelor Romaniei si Ucrainei, ca volumul de cereale ucrainene care va trece lunar prin Romania va creste…

- „Am reusit impreuna sa gasim o formula agreata in comun prin care sa facilitam atat tranzitul cerealelor cat si sa protejam piata romaneasca si interesele fermierilor romani. De altfel, in cadrul sedintei comune de astazi am reiterat angajamentul de a dubla capacitatea de tranzit de la 2 milioane de…

- Șeful Guvernului Ucrainei, Denis Shmygal, a anunțat ca saptamina viitoare vor fi semnate documentele care vor permite dublarea capacitații de export a logisticii ucrainene cu Moldova și Romania. El a vorbit despre acest lucru, joi, la Forumul Economic Internațional de la Kiev, scrie "Adevarul European".…

- PepsiCo va dubla capacitatea de productie a fabricii din Popesti-LeordeniPepsiCo a dublat capacitatea de productie a fabricii din Popesti-Leordeni, cu o investitie de 100 de milioane de dolari, anuntata anul trecut si planificata sa fie finalizata in 2024, informeaza Agerpres. Potrivit unui…

- Ajutorul financiar acordat refugiaților din Ucraina in Polonia este planificat sa fie anulat in primul trimestru al anului 2024. Actualele prevederi din lege nu vor fi prelungite. Guvernul considera ca nu va fi nevoie sa prelungeasca plațile catre refugiații ucraineni, relateaza RBC-Ucraina cu referire…