Liderul ATP, sarbul Novak Djokovici, s-a calificat in optimile de finala ale turneului de 1.000 de puncte de la Madrid.

Rezultate inregistrate vineri in meciurile disputate in cadrul Ligii profesioniste nord-americane de hochei pe gheata NHL:

Federatia Internationala de Hochei pe Gheata (IIHF) a decis, marti, sa retraga Rusiei organizarea Campionatului Mondial din 2023, "din preocupare pentru siguranta si starea de bine ale tuturor jucatorilor, oficialilor, presei si fanilor participanti", informeaza lequipe.fr.

Consiliul Federației Internaționale de Hochei pe Gheața (IIHF) a decis sa amane Campionatul Mondial de hochei pe gheața din 2023 din Rusia, care ar fi trebuit sa se desfașoare la Sankt Petersburg, informeaza site-ul oficial al IIHF.

Selectionata Romaniei a invins formatia Serbiei cu scorul de 3-2 (3-0, 0-1, 0-1), duminica, la Tallinn, in meciul sau de debut la Campionatul Mondial de hochei pe gheata pentru juniori Under-18, Divizia a II-a, Grupa A, potrivit Agerpres.

Sport Club Miercurea Ciuc si ACSH Gheorgheni au debutat cu victorii in seriile din sferturile de finala ale competitiei de hochei pe gheata Erste Liga, conform Agerpres.

Finlanda, tara gazda, doreste ca Rusia si Belarus sa fie excluse de la Campionatul Mondial de hochei pe gheata de anul acesta si de la toate celelalte meciuri internationale in urma invadarii Ucrainei, transmite EFE, citat de Agerpres.

Finlanda a cucerit medalia de bronz in turneul olimpic feminin de hochei pe gheata de la Jocurile Olimpice 2022, dupa ce a invins miercuri Elvetia cu scorul de 4-0 (1-0, 0-0, 3-0), la Beijing, transmite AFP, potrivit Agerpres.