- Noul premier al Finlandei, Sanna Marin, in varsta de 34 de ani, a anuntat ca una din reformele sale presupune reducerea saptamanei de lucru la patru zile, in timp ce ziua de lucru nu va depasi sase ore.

- Noul prim-ministru al Finlandei, Sanna Marin, in varsta de 34 de ani, a solicitat introducerea unui program de lucru flexibil in tara, cu patru zile lucratoare pe saptamana, in care angajatii vor petrece 6 ore la locul de munca.

